Skóroval v siedmich zápasoch v rade. Ešte ma čaká dlhá cesta, hovorí Kane

MNÍCHOV. Útočník Bayernu Mníchov Harry Kane skóroval v siedmich súťažných zápasoch po sebe a jeho forma naznačuje, že by mohol vytvoriť nový rekord Bundesligy.

K sobotňajšiemu víťazstvu nad Heidenheimom 4:2 prispel dvoma gólmi a po 11 dueloch najvyššej nemeckej súťaže má už 17 gólov.

Pri udržaní priemeru 1,54 do konca sezóny by s výrazným náskokom vytvoril nový gólový rekord súťaže a dostal by sa na doteraz nedosiahnuteľnú métu 50 gólov.