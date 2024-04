Vie veľké veci, ale sedí. Veril som mu, ale sklamal ma, tvrdí Weiss

Pred pár dňami sa stratil, nehlásil sa. Luxemburský útočník Gerson Rodrigues sa z reprezentačného zrazu do Bratislavy nevrátil včas.

„Už sa o ňom povedalo veľa, sú to interné záležitosti klubu. Nič nechcem vynášať von, nebolo by to profesionálne ani správne. V klube si to upraceme. Keď to bude správne, tak budeme verejnosť informovať,“ vravel generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml.