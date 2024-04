Slovan bude silnejší. Upraceme, vyberieme, tvrdí Kmotrík. Dostane väčšiu moc?

Slovan získal šiestykrát za sebou titul. Na Slovensku nemá konkurenciu. Chystá slovenský gigant prestavbu? Dostane vyššiu moc? Obnoví sa skautské oddelenie? Rátajú s problémovým Rodriguesom? Aj to vysvetľuje v rozhovore generálny riaditeľ Ivan Kmotrík mladší.

Slovan opäť vládne Slovensku. Čo to pre vás znamená?

Pocity sú úžasné, je to šiesty titul za sebou. Rekordný. Konečne sme to spečatili doma, na Tehelnom poli. Pre ľudí je to obrovský zážitok. Na prvý pohľad sa možno zdá, že to bolo jednoduchšie, ako vlani. Dlhý čas sa za nami držala Žilina. Mužstvo však bolo dobré poskladané a tréneri odviedli fantastickú robotu. Máme dostatok času, aby sme sa čo najlepšie pripravili na európske súťaže.