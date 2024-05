Gerson Rodrigues skončil v Slovane. Talent a kvalita nestačia, povedal Kmotrík

Ako povedal Ivan Kmotrík ml., rozviazanie zmluvy sfinalizovali v piatok doobedu. "Mrzí ma, že to takto dopadlo. Je to nesporne kvalitný futbalista.

Gerson bol u nás na hosťovaní, nie na trvalý transfer, preto sme to mohli vyriešiť tak, aby tým klub netrpel, doplnil Kmotrík ml.

Rodrigues bol mimo zostavy už šesť zápasov. Problém nastal, keď sa nevrátil z reprezentačného zrazu.

„Už sa o ňom povedalo veľa, sú to interné záležitosti klubu. Nič nechcem vynášať von, nebolo by to profesionálne ani správne. V klube si to upraceme. Keď to bude správne, tak budeme verejnosť informovať,“ vravel generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml.

Problémový Gerson odohral v drese Slovana celkovo osem zápasov. Dal päť gólov, na jeden prihral. Naposledy hral v drese slovenského majstra v zápase Slovnaft Cupu proti Podbrezovej, keď bol vylúčený.