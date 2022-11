Piqué oznámil koniec kariéry, odohrá už len jediný zápas

Majster sveta z roku 2010 a európsky šampión z roku 2012 to oznámil vo štvrtok na sociálnych sieťach.

"V uplynulých týždňoch a mesiacoch o mne hovorilo veľa ľudí. Doteraz som nepovedal nič, ale teraz chcem byť ja ten, ktorý bude rozprávať. Tak ako mnoho z vás, bol som vždy fanúšik Barcelony a narodil som sa do futbalovej rodiny.

Od veľmi mladého veku som nechcel byť futbalista, chcel som byť futbalista Barcelony. V poslednom čase som o tom chlapcovi veľa rozmýšľal, čo by malý Gerard povedal, keby mu povedali, že sa mu splnia všetky jeho sny. Že sa dostane do prvého tímu Barcelony a vyhrá všetky možné trofeje.

Že z neho bude majster Európy i sveta a bude hrať s najlepšími na svete. Že bude kapitán tímu a nájde priateľov na celý život. Je to 25 rokov odkedy som prišiel do Barcelony, odišiel som a vrátil som sa späť. Futbal mi dal všetko, Barcelona mi dala všetko, vy ste mi dali všetko," citoval jeho vyjadrenie denník Marca.

Pique prišiel do Barcelony ako desaťročný. V roku 2004 odišiel do Manchestru United, s ktorým vyhral ako hráč z lavičky Premier League i Ligu majstrov. O štyri roky sa vrátil do svojho rodného mesta a odvtedy patril k základným pilierom mužstva.

Získal s ním osem ligových titulom, sedemkrát vyhral Kráľovský pohár, trikrát Ligu majstrov a mnoho ďalších trofejí. "A teraz, keď sa splnili všetky sny toho chlapca, rozhodol som sa, že je čas ukončiť toto dobrodružstvo.

Vždy som hovoril, že nebude iný tím ako Barcelona, a tak to aj zostane. Sobotný zápas bude môj posledný na Camp Nou. Stane sa zo mňa ďalší fanúšik, budem podporovať klub a svoju lásku k Barcelone prenesiem na svoje deti, tak ako to urobili moji rodičia.

Poznáte ma a viete, že skôr či neskôr sa vrátim. Onedlho sa vidíme na Camp Nou a nech žije navždy Barcelona," uviedol vo videu na sociálnych sieťach.