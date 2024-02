Opäť sa spomína jeho meno. Calzona je vraj medzi kandidátmi na post trénera Neapola

BRATISLAVA. Meno trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Francesca Calzonu sa v Taliansku spomenulo v súvislosti s možným pôsobením v tíme tamojšieho šampióna SSC Neapol.

Ako uviedlo konto NapoliZone na platforme X, v prípade, že pri mužstve „partenopei“ nedobrovoľne skončí súčasný kouč Walter Mazzarri, potenciálnymi náhradami by podľa spomenutého zdroja mohli byť Calzona alebo Marco Giampaolo.

Na vedúci Inter strácajú až 25 bodov

Neapolčanom sa v aktuálnej sezóne príliš nedarí. V Lige majstrov síce postúpili do osemfinále, v ktorom sa stretnú so španielskym FC Barcelona, no v domácej ligovej súťaži patrí tímu SSC, za ktorý hráva aj slovenský defenzívny stredopoliar Stanislav Lobotka, až 9. miesto.