Trenčín stavil na spoluprácu s Trenčanom telom aj srdcom. Pomôže mu Galád

TRENČÍN. Futbalový klub AS Trenčín by chcel vo fortunaligovej jari 2021/2022 profitovať so spolupráce trénera Juraja Ančica s technickým poradcom Ivanom Galádom.

Trenčania skončili po jeseni v tabuľke na deviatom mieste a za hornou šestkou zaostávajú tri kolá pred koncom základnej časti o štyri body.

Štyridsaťročný Ančic je bývalým hráčom klubu a Trenčanom telom aj srdcom. Po hráčskej kariére, ktorú predčasne ukončil pre zranenia, začal pracovať ako tréner pri mládeži.

Postupne sa prepracoval do áčka a už trikrát zaskočil na pozícii hlavného trénera po koncoch Norberta Hrnčára, Stijna Vrevena a naposledy na jeseň po výpovedi Petra Hlinku.