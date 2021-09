Trenčín zobral Žiline všetky body, Trnava rozhodla v nadstavenom čase

Pavol Staňo, tréner Žiliny: "Nehrali sme náš futbal a energia od hráčov nebola taká, na akú sme zvyknutí. Podľa mňa práve toto rozhodlo. V zápase sme mali situácie, keď sme sa doňho mohli vrátiť a pokojne ho otočiť na našu stranu. Neboli sme úplne jaloví, do gólových situácii sme sa dostávali, na druhej strane, je to málo na to, aby sme mohli byť spokojní. Potrebujeme cítiť energiu, viac presadzovať v súbojoch a sme sklamaní, že dnes to tam nebolo. Nemôžeme sa na nič vyhovárať, všetci čo nastúpili, boli v tréningovom procese, i keď sme trochu chceli pošetriť reprezentantov."

Adam Kopas, obranca Žiliny: "Dnes sme podali výkon bez energie, bez všetkého, čo nás zdobilo v predchádzajúcich zápasoch v lige či v Európe. Vôbec sme to neboli my, nešlo nám to futbalovo, no nenahradili sme to ani bojovnosťou. Trenčínu sme to veľmi uľahčili, dal rýchle góly, upokojil sa a získal sebavedomie. Stále sme sa chceli vrátiť do zápasu, no nič sa nám nedarilo."