Sú na chvoste tabuľky s jedným bodom. K záchrane im má pomôcť staronový tréner

Na jeseň uhrala Tornaľa iba jeden bod za remízu 2:2 v Poltári. V závere tejto časti sezóny dvakrát prehrala doma iba najtesnejším rozdielom 0:1, v zápase s Radzovcami, respektíve s Breznom.

„Netuším, prečo nám to na jeseň nešlo. Mal som pocit, že by sme v tých zápasoch neskórovali ani ak by sme hrali do rána,“ poznamenal prvý muž klubu.

„Často sa ma pýtajú v meste, čo sa s nami dialo, ale nepoznám odpoveď. Akoby sme to po šesťdesiatich minútach už vzdali. Máme mladý tým a prehrali sme aj so súpermi, kde priemerný vek hráčov bol štyridsať rokov,“ doplnil Bencső.

V zime sa zmenilo takmer celé vedenie klubu. „Vznikol nový výkonný výbor, prišli noví ľudia. Môj mandát trvá do júla, uvidíme, čo bude po tom,“ dodal predseda klubu.