Štvrtú ligu hrajú celé štvrťstoročie. Taká ťažká vraj ešte nebola

Futbalové Kolárovo je jedným z najtradičnejších štvrtoligistov na Slovensku. Toto leto vstúpilo do 25. sezóny IV. ligy na západe krajiny, akurát, že po reorganizácii je to už najvyššia krajská súťaž s prívlastkom majstrovstvá regiónu.

Vytiahnutý pilier obrany vstúpil v materskom klube rovno do kabíny áčka bielo-modrých ešte ako 17-ročný dorastenec, vo veku 35 rokov sa chopil aj trénerského kormidla, no pripravený zasiahnuť do hry bol v prípade potreby ešte aj túto jeseň.