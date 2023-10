Šialený plán FIFA. Koniec majstrovstiev sveta aké poznáme, hnevajú sa fanúšikovia

O sto rokov neskôr v Montevideu na rovnakom štadióne otvoria úvodným zápasom majstrovstvá sveta 2030. Bude to symbolické. Turnaj sa vráti na miesto, kde začal. Následne sa odohrá jeden zápas v Argentíne a jeden v Paraguaji.

Po zápasoch však budú musieť nasadnúť hráči, tréneri a ďalší členovia tímov do lietadla a bude pred nimi dlhý let cez Atlantik.

Favoritom kandidatúry bolo Španielsko, Portugalsko s Marokom. No juhoamerická kandidatúra Uruguaja s Argentínou postavila svoju kandidatúru práve na emócii, že pôjde presne o sté výročie MS a turnaj by mal pripadnúť im. Kandidatúru pripravovali od roku 2017.

Na južnej pologuli bude zimné obdobie a napríklad v Montevideu sa teplota v júli pohybuje od 7 do 14 stupňov Celzia. Naopak v marockom Marrákeši je v rovnakom období od 22 do 38 stupňov.

Vzdialenosť medzi dejiskami je rekordná. Medzi Montevideom a Madridom je 10-tisíc kilometrov.

Náklady na presun cez Atlantik, ale aj medzi trojicou krajín budú vysoké. Pre fanúšikov budú extrémne výdavky, ak budú chcieť sledovať zápasy svojho tímu naživo.

Výber skritizovala fanúšikovská organizácia Football Supporters Europe (FSE).

„FIFA pokračuje v ničení najväčšieho turnaja sveta. Je to zlé pre fanúšikov, bezohľadné k životnému prostrediu a otvára to dvere k usporiadaniu MS 2034 v krajine s otrasným stavom ľudských práv. Je to koniec majstrovstiev sveta ako ich poznáme,“ uviedla organizácia na sociálnej sieti X.