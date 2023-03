V Indonézii mali hrať aj Slováci, FIFA prišla so zásadným verdiktom

FIFA uviedla, že Indonézia nie je pripravená hostiť turnaj vzhľadom na okolnosti v krajine. Rozhodnutie padlo po stretnutí Gianniho Infantina v Dubaji so šéfom Indonézskej futbalovej federácie (PSSI) Erickom Thohirom.

ZÜRICH. Indonézia prišla o majstrovstvá sveta futbalistov do 20 rokov, na ktorých sa mali od 20. mája zúčastniť aj slovenskí reprezentanti.

Ten uviedol, že Indonézia predložila FIFA podmienky, týkajúce sa pôsobenia Izraela počas turnaja, ale nenašli spoločnú reč. "Nie je to len odmietnutie alebo protest, ale súvisí to s ústavou našej krajiny," tvrdil Effendy.

Federácii tak teraz hrozia aj ďalšie sankcie, ktoré by mohli znamenať neúčasť krajiny v kvalifikácii o postup na svetový šampionát 2026.

Postup vybojovali na Slovensku

Izrael si vybojoval svoju premiérovú účasť na podujatí vlani, keď postúpil na ME do 19 rokov do finále. Na štadióne Antona Malatinského v Trnave vtedy podľahol Anglicku 1:3 po predĺžení.

V Indonézii mali štartovať aj Slováci, ktorí na domácom šampionáte vyhrali v rozhodujúcom dueli o postup nad Rakúskom tesne 1:0.