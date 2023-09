Žilinčania udreli dvoma gólmi za dve minúty, v Trnave získali tri body a sú na čele

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Vedel som, že budeme unavení a pohybovo to nebude ideálne, ale chceli sme v prvom polčase hrať aktívne a skúsiť streliť gól. To nakoniec rozhodlo, v prvom polčase sme mali šance a nedali sme góly. Po zmene strán sme síce začali Ristovskeho šancou, ale potom fakt akoby vyšli hráči z kabíny s ťažkými nohami. Neustáli sme to. Žilina začala v druhom polčase dobre, pomohla si štandardkou. Hneď na to veľká chyba v strede obrany, druhý gól a bolo rozhodnuté, lebo hráči už nemali energiu. Smutná prehra pre nás, ale vo futbale sa to stáva po emočne vypätých veľkých zápasoch."

Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: "Gratulujem Trnave ku skvelým výkonom v európskych predkolách. V našom zápase ma trochu prekvapilo, že Trnava išla do vysokého napádania, ale zvládli sme to. V prvom polčase bol Spartak nebezpečnejší. To sme ustáli, potom sme si urobili korekcie v ofenzíve a defenzíve, ktoré nám do druhého polčasu pomohli, aby sa Trnava nedostávala do poslednej tretiny ihriska. To bol základ k zisku lôpt, výkon sme podporili väčšou presnosťou v kombináciách. Dostali sme sa na koňa štandardnou situáciou. Potom sme potrestali chybu v stopérskej dvojici a vo finále sme potom už Trnavu do ničoho nepustili. Výsledok sme si ustrážili a z môjho pohľadu sme zaslúžene vyhrali.“