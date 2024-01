Košice pred ťažkou jarou: Cieľom záchrana, výzvou finále pohára na dokončenom štadióne

Prezimoval na desiatom mieste so šesťbodovým náskokom na priečky znamenajúce baráž a vypadnutie.

Tréner Ján Kozák ml. má k dispozícii zatiaľ pôvodný káder, ale avizuje príchody aj odchody. Zmluva vypršala krídelníkovi Borisovi Turčákovi, do Saudskej Arábie odchádza aj krídelník Tidjani Anane z Beninu.

Hneď v prvom zápase na ihrisku Ružomberka si zranil pri dopade na trávnik rameno a jeseň preňho predčasne skončila.

„Pre mňa bol celkovo minulý rok smolný. Som rád, že už skončil a že už som zdravý. Určite som to prežíval, bolo mi smutno.

Snažil som sa chalanov podporovať z tribúny aj v šatni. Už v decembri som začal s behom. Tri mesiace som bol out a chcel som to dodržať a nič neunáhliť.

Možno by som ešte stihol niečo aj v decembri, ale nebolo by to na sto percent a dohodli sme sa ak, že začnem naplno až teraz,“ poznamenal Kružliak, ktorý sa už teší na tréningy a na zápasy: „Jasné, že už som hladný po futbale. Robím ho celý život a jasné, že mi chýbal.“