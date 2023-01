Urobil rozdiel a poslal nás do finále, hovorí tréner Xavi na adresu gólmana FC Barcelona

„Ter Stegen urobil rozdiel. Predviedol dva zákroky a poslal nás do finále,“ povedal tréner „blaugranas“ Xavi Hernández. „Bol to mimoriadne ťažký zápas. Betis nám ho skomplikoval. Nakoniec je však najdôležitejšie, aby sme sa dostali do finále, a to sa nám podarilo. V rozstrele potrebujete aj trochu šťastia. To bolo tentoraz na našej strane,“ nadviazal Ter Stegen.