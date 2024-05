Real Madrid získal titul a navýšil svoj rekord. Ancelotti: Zaslúžene v každom ohľade

Jediný hráč, ktorý zostal zo stretnutia v Mníchove, bol kapitán Nacho Fernandez. Do zostavy sa naopak vrátil po zranení brankár Thibaut Courtois a odohral svoj prvý zápas v sezóne.

Oslavy až po Lige majstrov

"Biely balet" si zaistil titul štyri kolá pred koncom ligy a čaká ho ešte záver Ligy majstrov.

V stredu nastúpi do odvety proti Bayernu Mníchov a z tohto dôvodu odložil o týždeň aj majstrovské oslavy. Na pôde Bavorov uhral cennú remízu 2:2.

"Radi by sme oslavovali so všetkými fanúšikmi, ale oni to pochopia, pretože v stredu nás čaká veľmi dôležitá výzva.

Chceme sa dobre pripraviť, aby sme fanúšikom urobili radosť a v sobotu spoločne oslávime titul," povedal Ancelotti.

Začiatok sezóny pritom nevyzeral pre Madrid dobre. Tím čelil odchodu kapitána Karima Benzemu, zraneniam Courtoisa a obrancov Davida Alabu i Edera Militaa.

Tímu však pomohol príchod Bellinghama. Ofenzívny stredopoliar odvádzal kvalitnú prácu na svojej pozícii, dobre spolupracoval v Viniciusom a sám mal v lige 18 gólov v 26 zápasoch.

"Biely balet" vyšiel bodovo naprázdno iba v 6. kole v mestskom derby s Atleticom, ktoré prehral 1:3.

Zo zvyšných 33 duelov zvíťazil v 27, oboch El Clasico a schladil aj výbornú formu Girony (3:0 (v), 4:0).