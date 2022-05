Fanúšik napadol futbalistu súpera. Ide za to do väzenia

NOTTINGHAM. Súd v Anglicku odsúdil fanúšika Nottinghamu Forest na 24 týždňov väzenia za fyzické napadnutie futbalistu Billyho Sharpa zo Sheffieldu United.

Incident sa udial po konci utorkového odvetného zápasu semifinále play off druhej najvyššej súťaže Championship, v ktorom domáci Nottingham síce prehral so Sheffieldom 1:2 po predĺžení, no postúpil do finále vďaka víťazstvu 3:2 v jedenástkovom rozstrele.

V prvom stretnutí vyhral Nottingham na pôde súpera 2:1.