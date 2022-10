Stále je hráčom Slovana, spomína naň rád. Henty zažil v Košiciach sklamanie

Za hostí nastúpili Cyperčan so srbskými koreňmi Danilo Spoljarič, ktorý hrával za Michalovce, a tiež útočník EZEKIEL HENTY . Ten je stále kmeňovým hráčom Slovana Bratislava, v ktorom stratil dôveru trénera Vladimíra Weissa st.

Hneď dvaja hráči, ktorí majú skúsenosti so slovenskou Fortuna ligou, sa predstavili vo štvrtok večer v Košiciach v stretnutí Európskej konferenčnej ligy SC Dnipro-1 – Apollon Limassol (1:0).

Sme sklamaní, túžili sme ísť ďalej. Nemali sme dostatok šťastia. Vynaložili sme veľa úsilia, ale nepodarilo sa nám skórovať a zápas vyhrať. Nemôžeme byť spokojní, ale je to futbal. Musíme ísť ďalej a pokračovať v práci.

V zápase proti Dnipru ste na Slovensku potrebovali vyhrať. To sa vám nepodarilo. Ako hodnotíte zápas?

Proti ukrajinskému tímu ste v dvoch zápasoch nezískali ani bod. Čo vravíte na tohto súpera?

Je to dobré mužstvo, s množstvom talentovaných hráčov. Myslím si, že aj my sme hrali dobre, ale súper bol šťastnejší. Podarilo sa mu skórovať a zápas doviesť do víťazného konca.

Od leta pôsobíte v Apollone Limassol, ktorý v minulej sezóny ovládol cyperskú ligu a európsku pohárovú púť začínal v predkole Ligy majstrov. Ako ste zatiaľ spokojný?