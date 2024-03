RTVS prišla o ďalšie vysielacie práva. Európske poháre budú na JOJ Šport

Prvý výber bude mať JOJ Šport

Vlani dokonca v Európskej konferenčnej lige postúpil do osemfinále, tento rok vypadol so Sturmom Graz v predkole play off.

Doteraz vysielala tieto prenosy RTVS. Riaditeľ sekcie športu RTVS Ján Žgravčák vyjadril záujem získať práva aj na ďalšie obdobie.

„Budeme bojovať o sublicenciu na ďalšie tri sezóny, ale strácame prvý výber. Uvidíme, či bude mať zmysel, ak by sme mali napríklad tretí výber. Možno budeme vysielať atraktívne tímy, ale nebudeme mať zápasy slovenských mužstiev,“ vysvetľoval v rozhovore pre Sportnet Ján Žgravčák.