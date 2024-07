V národnom drese má najviac štartov. Srb reprezentoval viac ako 16 rokov, rozhodol sa skočiť

Na konte má najviac štartov v histórii srbského tímu, druhý Branislav Ivanovič ich má o šesť menej. Tadič sa predstavil aj na uplynulých ME v Nemecku, v úvodnom skupinovom stretnutí s Anglickom (0:1) však neštartoval v základnej zostave.

Hlavným dôvodom tohto oznámenia je to, že som sa rozhodol rozlúčiť s dresom Srbska," uviedol Tadič na svojom Instagrame.

Skúseného krídelníka to nahnevalo a po zápase sa musel svojim spoluhráčom i trénerovi Draganovi Stojkovičovi ospravedlniť.

Do reprezentácie by sa jedného dňa rád vrátil v inej funkcii: "Po mojej hráčskej kariére chcem zostať pri futbale a nie je nič lepšie ako pomôcť svojej krajine, ak sa to dá.

So svojou rodinou a priateľmi, na tribúne či pred obrazovkou budem vždy verný fanúšik Srbska."

Na klubovej úrovni pôsobí Tadič vo Fenerbahce Istanbul, s tureckým klubom má podpísaný kontrakt do konca budúcej sezóny. Informácie priniesla agentúra Reuters.