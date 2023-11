Pracoval dvadsať hodín denne. Podmienky sú ako v Premier League, vraví nový kouč DAC

Nový španielsky tréner DAC Dunajská Streda Xisco Muňoz mal dôvod na úsmev aj po skončení stretnutia so Zlatými Moravcami. Jeho tím zdolal posledné mužstvo tabuľky 3:0 .

Rozhodol prvý gól

Pre oboch trénerov to bol prvý ligový zápas na lavičke týchto tímov. Michal Hipp absolvoval s ViOnom už jedno pohárové stretnutie. Jeho mužstvo herne ukázalo v Dunajskej Strede sľubné veci, no ako to nazval tréner, „zomiera na efektivitu“.