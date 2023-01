S tímom chce dosiahnuť úspech. Mladý Slovák zostáva v Trenčíne

BRATISLAVA. Devätnásťročný talentovaný slovenský futbalista Dominik Hollý predĺžil zmluvu s AS Trenčín do konca roka 2024.

"Som veľmi rád, že klub prišiel s ponukou predĺženia zmluvy. Hovorí to aj o spokojnosti s mojimi výkonmi. Budem sa snažiť pokračovať v začatej práci.

"V klube sa cítim veľmi dobre. Atmosféra v kabíne je skvelá. Prajeme jeden druhému. Navyše, mám tu skvelých kamarátov a dobrých spoluhráčov. Dúfam, že to pôjde takto ďalej," potvrdil Hollý.

S podpisom nového kontraktu a výkonmi na ihrisku prichádzajú logicky aj vyššie očakávania: "Cítim zvýšený tlak. Zvládam to ale dobre. Som spokojný, šťastný a dúfam, že sa to nezmení. Rád by som s týmto mužstvo dosiahol nejaký úspech."