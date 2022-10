Dolný Kubín prekvapil Dubnicu, na domácej pôde predviedol dokonalý obrat

II. liga - 17. kolo, predohrávka

DOLNÝ KUBÍN. Futbalisti MFK Dolný Kubín vyhrali v stredajšej predohrávke 17. kola II. ligy nad FK Dubnica nad Váhom 2:1.

Hostí poslal po necelej hodine hry do vedenia ukrajinský futbalista Maksym Rizie, no domáci hrali až do konca.

Dvadsať minút pred koncom sa z priameho kopu presadil Marek Machaj a v poslednej minúte základnej hracej doby spečatil otočku z penalty Filip Kolorédy.