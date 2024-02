Veľká smola pre Michalovce. Od prvej výhry v sezóne ich delili sekundy

Niké liga - 21. kolo

O prvý trojbodový zisk prišli v nadstavenom čase, keď z penalty vyrovnal Timotej Jambor. Pre trénera Františka Straku to bola premiéra na lavičke Michaloviec, ktoré sú naďalej na predposlednom 11. mieste tabuľky.

ŽILINA. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce boli v 21. kole prekvapujúco blízko k prvému víťazstvu v tejto sezóne Niké ligy, no na ihrisku druhého tímu tabuľky MFK Žilina napokon remizovali 1:1

Žilinčania sa až postupne dostali do tempa, strelecké šťastie skúšali Adang i Bari.

Šťastie však pri domácich nestálo v 23. minúte, keď Niarchos v jasnej pozícii trafil tyč, no lopta sa odrazila do hlavy ležiaceho domáceho obrancu Leitnera a následne zamierila do Belkovej siete.