Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 21. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov MFK Zemplín Michalovce. Zápas sa začína o 15:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.



Žilina patrí v aktuálnej tabuľke našej najvyššej súťaže priebežné druhé miesto so ziskom 39 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Jaroslava Hyneka remizovali v Skalici 1:1 (gól MŠK D. Javorček). V týždni došlo k ďalšej zmene v kádri tímu, do Banskej Bystrice odišiel na hosťovanie s opciou africký obranca Ivan Mensah.



Michalovciam patrí v aktuálnej tabuľke Niké ligy predposledné 11. miesto so ziskom 6 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Petra Struhára prehrali na domácom trávniku s Ružomberkom 0:1. V týždni došlo ku zmene na poste trénera MFK (už druhej v aktuálnej sezóne), keď Petra Struhára nahradil ostrieľaný český kormidelník František Straka.



Zápas v Žiline sa začína o 15:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.