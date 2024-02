Calzona sa v Neapole uviedol remízou, Barcelona pod Vezuvom neuspela

Liga majstrov - 1. zápas osemfinále

Calzonu čakal ostrý štart do premiérového pôsobenia v pozícii hlavného trénera na klubovej úrovni. Dôležitou súčasťou stredovej formácie mužstva spod Vezuvu bol slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, ktorý odohral celý zápas.

Do zostavy "Partenopei" sa prvýkrát od príchodu z Afrického pohára národov vrátil nigérijský útočník Osimhen, ktorý mal byť najväčšou zbraňou ofenzívy Calzonovho tímu.

Ďalší rekord prekonal španielsky krídelník Lamine Yamal. Ten sa stal vo veku 16 rokov a 223 dní najmladším hráčom v histórii, ktorý nastúpil vo vyraďovacej fáze LM. Práve ofenzívny "klenot" Kataláncov mal úvodnú príležitosť stretnutia, ale jeho strela zo štvrtej minúty smerovala nad Meretovu bránu.

"Blaugranas" vyrukovali na súpera s vysokým napádaním, čo robilo domácim v úvode duelu značné problémy. Aj do ďalšej príležitosti sa dostal Yamal, ten ako prvý mieril do priestoru brány. Tretiu šancu zápasu mal v 24. minúte stredopoliar Gündogan, no jeho prudkú strelu vyrazil brankár SSC na roh.