Klopp potvrdil prvý odchod. Patril medzi najdôležitejších hráčov, povedal

LIVERPOOL. Belgický futbalista Divock Origi už nebude ďalej hrať za FC Liverpool. Informáciu v piatok potvrdil kouč tímu Jürgen Klopp.

O 27-ročného útočníka sa zaujíma AC Miláno.

"Navždy bude jedným z mojich najdôležitejších hráčov. Znie to čudne, vzhľadom na to, koľko tu dostal priestoru, no pracovať s ním bola radosť. Pamätám si na úžasné momenty, dôležité góly, zranenia, ešte horšie zranenia. Rozhodne sa zapísal do pamäti FC Liverpool," vyzdvihol Origiho nemecký kouč podľa AFP.

Origiho pôsobenie v Liverpoole poznačili série zranení. V sezóne 2018/2019 však výraznou mierou prispel k triumfu "The Reds" v Lige majstrov, keď najskôr dvakrát skóroval dvakrát v semifinálovej odvete proti FC Barcelona a vo finále proti Tottenhamu Hotspur uzavrel na konečných 2:0.