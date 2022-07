Odvráti Slovan prepadák? Weiss st. verí v postup, Kašia očakáva odlišný zápas

"Sme sklamaní, mrzí to. Dlhšie ako polčas sme hrali presilovku, no nevyužili sme ju. Výsledok 0:0 je veľmi zlý, chceli sme iný. Je to veľká škoda, ale ešte nič nie je prehraté," povedal obranca Jurij Medveděv.

Remíza naštrbila šance Slovana na postup do ďalšej fázy.

"Dobre bránili a je jedno, že boli desiati. Mali dobré postavenie a my sme sa nepresadili. Pokúsili sme sa to roztiahnuť, šance mali Medveděv i Zmrhal, no nepodarilo sa nám to.

Chovan hral dobre, vychytal dve ťažké strely a podržal mužstvo. Tak to má byť, je jednotkou a ja mu verím," povedal po zápase tréner Vladimír Weiss st.

Hlavný kouč zobral po nevydarenom úvodnom vystúpení v sezóne zodpovednosť aj na seba, keďže do zápasu nasadil niekoľko nováčikov, ktorí sa s tímom ešte poriadne nezohrali.

V základnej zostave "belasých" figurovali Juraj Kucka a Eric Ramirez, v druhom polčase zasiahol do hry Gruzínec Giorgi Čakvetadze:

"Išiel som do rizika, beriem to na seba. Nasadil som hráčov, ktorí sú tu krátko. Ďalší mali reprezentačnú prestávku, ktorá im optimálnu prípravu neumožnila. Aj tak sa musíme viac presadiť, lepšie sa hýbať a dať gól z prvej šance."

V prospech Dinama hrá pred odvetou fakt, že gruzínska liga je v plnom prúde a Batumi ako obhajca titulu je po 20. kolách na jej čele s náskokom deviatich bodov pred Dinamom Tbilisi.