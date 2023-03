Mohol chytať v Slovane, meno si robí v Česku. Zmení mu pražská S život?

Ak mám pravdu povedať, čakal som, že prechod bude jednoduchší. V Nitre som vyrastal odmalička a zrazu som prišiel do nového prostredia a kolektívu. Musel som si nanovo budovať rešpekt. Bolo to zložitejšie. Česká liga má väčšiu kvalitu.

Niektoré kluby si to vyhodnotili ako riziko. Hlavne zahraničné kluby by to museli riešiť cez UEFA, báli sa ťahaníc. Z Budějovíc sa mi ozval najprv tréner brankárov, potom aj hlavný kouč. Následne sa to už riešilo s agentúrou, ktorá ma zastupuje a dotiahli sa všetky detaily. Aj dohoda s Nitrou, čo bolo v tom čase najdôležitejšie.

V Nitre sa mi skončila zmluva, bol som voľný hráč. Keďže som však v tom čase ešte nemal 23 rokov, tak museli za mňa zaplatiť určité odstupné – výchovné. Nebolo to málo a veľa klubov to odradilo. Boli z toho komplikácie, riešili problémy s Nitrou.

Spomínal sa záujem známych klubov ako Feyenoord Rotterdam a Plzeň. Bola to pravda?

Viem, že tréner Adrián Guľa mal o mňa záujem, keď bol ešte v Plzni a neskôr aj vo Wisle Krakov. Bol tam aj jeden klub z druhej španielskej ligy, konkrétne Zaragoza. Takisto aj niekoľko klubov z domácej súťaže.

Ako si spomínate na Nitru, ktorá sa po škandáloch prepadla až do štvrtej ligy?

Snažím sa spomínať na to dobré, čo tam bolo. Aj keď hlavne na konci to bolo zložité. Mrzí ma, ako je na tom teraz Nitra. Cítil som sa tam dobre, bola tam dobrá partia. Boli sme ako rodina. Zažili sme tam však ťažšie časy aj veľmi ťažké časy.

Bolo to zložité, ale som rád za skúsenosť. Posunulo nás to aj psychicky. Možno teraz by som to už bral inak, keď mám už dcéru a rodinu. Teraz by to bolo zložitejšie. Vtedy som bol ešte mladý, podporovali ma aj rodičia.