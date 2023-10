Hancko je borec, klaniam sa mu. Jeho rast ešte nie je na konci, hovorí expert

Presun do Sparty Praha ani zďaleka nebol krok späť. Troma vydarenými sezónami na Letnej upútal pozornosť Feyenoordu Rotterdam a ak skôr či neskôr opustí ďalší známy klub, bude to za diametrálne odlišných okolností.

Jeho gól do siete Portugalska a najmä učebnicový center na zásah Dávida Ďuriša proti Luxembursku výrazne priblížil Slovensko k tretej účasti na EURO.

„Vieme, že hodnota hráčov Feyenoordu stúpa. Ja sa snažím to trochu otočiť a beriem to zodpovedne. Hovorím si: ‚Ok, na toľkoto ma hodnotia, takže moja výkonnosť tomu musí zodpovedať‘. Snažím sa podávať čo najlepšie výkony,“ povedal v rozhovore pre Premier Sport.

Hancko patril k najlepším hráčom na ihrisku, pre niektorých fanúšikov na sociálnych sieťach bol najlepší. A to napriek tomu, že pri debute v Lige majstrov strelil mexický útočník Santiago Giménez dva góly.

A stredajším výkonom dal rodák z Prievidze jeho slovám za pravdu.

„Dá sa povedať, že sa dostal do najlepšieho klubu v Česku a potom musel urobiť ďalší krok. Ja si myslím, že to je iný Dávid Hancko, akého sme videli v Sparte.

Svoje skúsenosti si preniesol do Feyenoordu, kde má okolo seba kvalitnejších hráčov. Myslím si, že jeho futbalový rast ešte nie je na konci,“ povedal Straka v štúdiu televízie Premier Sport.

Železný muž zostavy Feyenoordu

Hancko má prioritne gólom zabraňovať, no okrem dobrého riešenia defenzívnych situácií sa zapája aj do útočnej fázy. Ukazujú to aj štatistiky.