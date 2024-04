VIDEO: Fanúšik Malagy si vypýtal dres od hráča, musel mu však zaplatiť

Jeden z nich využil príležitosť a požiadal ho o dres. Lorenzo si však uvedomil klubovú politiku týkajúcu sa rozdávania dresov a fanúšikovi vysvetlil, že ich nemôže rozdávať, pretože by mu zamestnávateľ účtoval poplatok.

Ani to však muža na tribúne neodradilo a okamžite Lorenzovi ponúkol, že mu za dres zaplatí a z vrecka vytiahol bankovku v hodnote 50 eur.

"Stalo sa to tak rýchlo. Aby to ľudia pochopili, hráme v Primera RFEF, nie som milionár, hoci by som ním chcel byť.

Dostali sme obmedzený počet dresov na rozdávanie a ja som tie svoje už rozdal. Za tie ďalšie nám klub účtuje poplatok, čo som spomenul človeku na tribúne.

On mi ponúkol 50 eur, to ma prekvapilo a inštinktívne som zareagoval, že to beriem," uviedol Lorenzo pre miestny denník Diario Sur.