Ronaldo dal agentovi ultimátum. Keď ho nesplnil, skončil s ním

V súvislosti s týmito udalosťami trochu zanikla správa o tom, že Portugalčan ukončil spoluprácu so svojim agentom Jorgem Mendesom. Ten okrem iných zastupuje aj Joaoa Félixa, Bernarda Silvu či Rúbena Diasa.

BRATISLAVA. Cristiano Ronaldo neskóroval v súťažnom zápase už viac ako dva mesiace, no napriek tomu zapĺňa titulné strany svetových médií.

Ich vzájomný vzťah bol podľa viacerých médií v poslednom období naštrbený. Je dobre známe, že Mendes napríklad v minulosti neodporúčal Ronaldovi prestup do Juventusu a radil mu zotrvať v Reale Madrid.

Po odchode z Manchestru United chcel Ronaldo zostať v Európe a strieľať góly v Lige majstrov. Aj preto dal svojmu agentovi ultimátum: "Buď ma dostaneš do Chelsea alebo Bayernu, alebo sa rozídeme."

Cesta do metropoly Bavorska bola zarúbaná.

Bývalý brankár a dnes výkonný riaditeľ klubu Oliver Kahn povedal, že napriek tomu, že Ronalda považuje za jedného z najlepších hráčov všetkých čias, jeho angažovanie by bol krok, ktorý by nezapadol do filozofie klubu.