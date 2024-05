Slovák útočil na hetrik, zrušil mu ho VAR. Hradec Králové bojuje o európske poháre

Po štvrťhodine hry premenenou penaltou dostal svoj tím do vedenia a v 74. minúte pridal druhý a rozhodujúci presný zásah.

Odveta je na programe v sobotu na ihrisku Hradca Králové. Mužstvo, ktoré postúpi do finále, bude o postup do EKL bojovať s 5. tímom skupiny o titul.

Hráči FK Hradec Králové zvíťazili v prvom semifinálovom zápase play off o Európsku konferenčnú ligu (EKL) na pôde FK Teplice 1:0.

/D. Šípoš a M. Králik odohrali celý zápas, M. Madleňák a V. Sliacky sedeli na lavičke - S. Nebyla hral do 90. minúty/

Semifinále play off o Európsku konferenčnú ligu - 1. zápas:

FC Zlín - Bohemians Praha 1905 1:2 (1:1)

Góly: 17. Černín (z 11 m) – 13. a 74. Prekop (prvý z 11 m)

/M. Rakovan bol na lavičke náhradníkov - E. Prekop hral do 90.+3 minúty a dostal ŽK/

FK Pardubice - MFK Karviná 4:0 (2:0)

Góly: 33., 51. a 54. Krobot, 43. Daněk

/V. Budinský bol na lavičke náhradníkov - D. Krčík hral do 46. minúty, M. Regáli hral do 71. min, R. Mikuš do 71. min/

Tabuľky českej ligy