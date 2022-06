Český tréner nechcel striedať, jeho tím inkasoval. Stojím si za tým, vraví

Španielskemu mladíkovi sa podarilo presadiť v tretej minúte nadstaveného času prvého polčasu. Česi v tom čase hrali v desiatich po zranení Jakuba Jankta.

Tréner Jaroslav Šilhavý si nechcel minúť striedanie krátko pred koncom polčasu, už v 24. minúte totiž musel nútene zísť z ihriska Jaroslav Zelený.

„Premýšľali sme o tom. Ak by sme to urobili, mali by sme už len jedno okno na striedanie. To sme nechceli. Išlo o naše trénerské rozhodnutie. Stojím si za ním, hoci sme v desiatich inkasovali,“ cituje Šilhavého web českého Blesku.