Veľká strata pre Čechov. V baráži im bude chýbať kľúčový útočník

Česi nastúpia vo štvrtok 24. marca na pôde Švédska. V prípade úspechu by sa predstavili v Poľsku 29. marca v súboji o miestenku do Kataru.

"Verili sme, že Patrik bude k dispozícii. Pred týždňom začal trénovať, ale k tímu sa nakoniec pripojil až v týchto dňoch. Je to pre nás veľká strata.

Ale sme dohodnutí, že by sme sa v prípade postupu do finále spojili a zistili, či Patrikov stav dovoľuje jeho štart do zápasu s Poľskom. Existuje tak možnosť, že by sa k nám pripojil v priebehu zrazu," uviedol Šilhavý pre portál idnes.cz.