Na tele má anjelov, loptu aj labku psa. Prešovský Hulk sa vracia na známe miesto

V klube, ktorý v tomto roku oslávil už svoje 120 výročie, vytvorí v nasledujúcej sezóne brankársku dvojicu so skúseným Janom Šedom.

Po štyroch rokoch sa vracia tam, kde to dobre pozná. Skúsený brankár MARTIN POLAČEK (32) počas letnej prestávky zamieril z Podbeskidzie Bielsko - Biala do Mladej Boleslavi.

Z poľského druholigového klubu Bielsko Biala ste zamierili k českému prvoligistovi z Mladej Boleslavy. Ako sa váš prestup zrodil?

Môj prestup sa zrodil veľmi rýchlo. Už pred skončením sezóny som vedel, že v Bielsko-Bialej končím, keďže ešte v zime prišiel do klubu nový športový riaditeľ, ktorý si priviedol vlastného brankára. Myslím si, že dôvod na to, aby došlo k zmene na brankárskom poste, nebol. Kým som chytal ja, boli sme v tabuľke na 3 - 4. mieste, po zmene na brankára sa napokon mužstvo umiestnilo na 9. mieste, pričom sa nedostalo ani do baráže o Ekstraklasu.

V priebehu jari som bol v kontakte s trénerom brankárov Mladej Boleslavi Malíkom, ktorý vedel, v akej som situácii a že sa mi v lete končí zmluva. Následné rokovania a dohoda už boli, ako som naznačil v úvode, veľmi rýchle.