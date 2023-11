VIDEO: Systém VAR v Česku neriešil bitku hráčov, dôvod je absurdný

„Dôvod, prečo VAR viac neriešil moment Wiesner vs. Bartošák môže byť aj to, že vo vozoch VAR nie je možné zazoomovať si konkrétny incident. Je to absurdné, ale je to tak,“ tvrdí na sociálnej sieti X novinár Martin Vait z českého denníka Sport.

Keďže si arbitri nemohli situáciu priblížiť, rýchlou kontrolou ju zrejme nedokázali adekvátne posúdiť a do hry nezasahovali.