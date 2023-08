Manchester City má veľkú výzvu. Získal tri body, no prišiel o De Bruyneho

Nepríjemnosťou pre zverencov trénera Pepa Guardiolu môže byť zranenie tvorcu hry Kevina De Bruyneho, ktorý má opäť problém so zadným stehenným svalom.

"Závisí to od vážnosti zranenia, ale mal by byť mimo niekoľko týždňov. Musí sa upokojiť a vyčistiť si hlavu. Už sa z podobnej situácie dokázal úspešne vrátiť a dokáže to znovu," konštatoval tréner.