Darí sa mu viac ako v Trenčíne. Hollý si želá za Jablonec streliť aspoň desať gólov

Bohemka nás po góle zatlačila, ale nejako sme to ustáli zásluhou bojovnosti. Nechali sme tam srdce a to rozhodlo o našom víťazstve," povedal Dominik Hollý v rozhovore na klubovom webe Jablonca.

"Prvých 20 minút sme ´zaspali´, ťažko sa nám behalo. Po našom góle to bolo lepšie, ale v druhom polčase to bolo na striedačku dobré a zlé.

Nebyla poslal do šestnástky centrovanú loptu z priameho kopu, do ktorej sa hlavou položil Hollý a po tretí raz v sezóne rozvlnil sieť. O troch bodoch pre hostí rozhodol v 58. min útočník z Burundi Bienvenue Kanakimana.

Dvadsaťročný mladík, ktorý už má za sebou aj debut v seniorskej reprezentácii Slovenska, sa vyjadril aj k tomu, koľko gólov si trúfa nastrieľať. "Ak by to bolo aspoň desať gólov... Chcel by som k tomu pridať aj čo najviac asistencií," zasníval sa Hollý.



Desať bodov zo šiestich zápasov v úvode sezóny berie Hollý ako výzvu do pokračovania. "Mohlo byť tých bodov aj viac, ale sme vďační aj za to, čo máme. Pôjdeme zápas za zápasom a verím, že zvíťazíme už v tom najbližšom," dodal bývalý hráč AS Trenčín na webe fkjablonec.cz.

Tabuľka českej Chance ligy