Zachráni Bayern sezónu v Lige majstrov? Kane sa cíti vo forme a verí v prvú trofej

BRATISLAVA. Futbalisti Bayernu Mníchov si po neúspešnej obhajobe titulu v najvyššej nemeckej súťaži chcú napraviť chuť postupom do finále Ligy majstrov.

Bude to vyrovnané, v oboch zápasoch očakávam tvrdý boj," uviedol Ancelotti, ktorého terajší tím má po víťazstve 1:0 na pôde Realu Sociedad San Sebastian na dosah španielsky titul.

"Bayern zažil v tejto sezóne ťažké chvíle, no práve v jej závere má asi najlepšiu formu.

V tejto sezóne musel Bayern prepustiť bundesligový trón Bayeru Leverkusen, hlavným cieľom je tak postup do finále Ligy majstrov vo Wembley.

Kane túži po zisku prvej veľkej trofeje v kariére. "Real vo štvrťfinále potvrdil svoju silu, keď vyradil obhajcu Manchester City, no aj my máme v Lige majstrov tie najvyššie ambície.

Harry Kane sa teší so spoluhráčmi po postupe do semifinále. (Autor: TASR/dpa via AP)