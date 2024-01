Takto by si to prial aj Beckenbauer. Bayern sa rozlúčil s legendou triumfom

"Bolo to trochu zvláštne, nie je jednoduché nájsť tie správne slová. Nielen členovia rodiny Bayernu, ale celý svet oceňuje, čo dosiahol Franz Beckenbauer. Pre klub urobil všetko a my môžeme povedať iba ďakujem," vyzdvihol ikonu klubu veterán Thomas Müller.

Spokojnosť s priebehom večera vyjadril aj tréner bavorského veľkoklubu Thomas Tuchel: "Bola to oslava futbalu. Takto by si to prial aj Franz Beckenbauer."

Bayern zabodoval v lige naplno tretíkrát za sebou a po piatku mu patrila druhá priečka s mankom jedného bodu na Bayer Leverkusen. "Farmaceutov" v sobotu čakal duel proti Augsburgu, po jeho absolvovaní mal však na konte o jeden duel viac.

Tabuľka Bundesligy