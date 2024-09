ONLINE: Bayern Mníchov - Dinamo Záhreb dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

GNK Dinamo Záhřeb

Dinamo Záhřeb si účast v tomto ročníku Ligy mistrů zajistilo skrze zisk chorvatského titulu, který jej katapultoval do čtvrtého předkola Ligy mistrů. V něm si celek z hlavního města Chorvatska poradil s ázerbajdžánským Karabachem po výhře 3:0 a 2:0. Dinamo tak znovu nechybí v evropských pohárech. Jedná se o klub, který nemá zrovna hezké vzpomínky na souboj s českým fotbalem. Loni v play-off Evropské ligy nestačili na Spartu. Přitom doma zvítězili 3:1, jenže na Letné padli 1:4. V základní skupině Konferenční ligy pak v obou případech podlehli Plzni. V zápase v Chorvatsku mj. debutoval v Plzni osmnáctiletý brankář Viktor Baier. Jinak, co se týče vstupu do letošní sezony, tak hosté jsou po šesti kolech nejvyšší chorvatské soutěže na třetí příčce. O víkendu prohráli doma s Rijekou 0:1.