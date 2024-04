Straka prečítal bystrickú taktiku dokonalo, Michalovce sú už len krok od záchrany

Dôležité bolo, že sme dokázali na krajoch blokovať centre súpera, to bolo neskutočne dôležité.

Ak prišli strely súpera, tak znovu tam prišiel z našej strany blok. Hráme z bloku, nehráme nejaký presing.

Bystričania čakali, že na nich vyletíme, na to majú pripravené mužstvo, majú to brilantne zohraté, ak by sme do tejto taktiky išli.

My sme nechceli na toto skočiť, čo sa nám podarilo. Bol to základ úspechu," prezradil po úspešnom zápase tréner Michaloviec František Straka.