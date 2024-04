Košičania sa zahrávajú s osudom. My dostaneme gól zo všetkého, hovorí frustrovaný brankár

KOŠICE. Ako cez kopírak, len s väčším počtom gólov, vyzeral druhý domáci zápas košických futbalistov v rade. Pred týždňom prehrali s Banskou Bystricou 0:1, v sobotu brala tri body z Košickej futbalovej arény po výsledku 1:2 aj Skalica, hoci v oboch zápasoch boli domáci lepším mužstvom a vytvorili si veľké množstvo šancí. „Ani neviem, čo mám na to povedať. Aj pred týždňom to bolo to isté. Aj dnes sme si vytvorili šesť či sedem vyložených šancí. Jednoducho musíme zo šancí dávať góly a prikloniť si konečne na našu stranu aj tú šťastenu.

My dostaneme gól zo všetkého, na druhej strane nie a nie ho dať. Neviem, prečo je šťastie tak odklonené,“ povzdychol si po zápase frustrovaný Matúš Kira.

Košický brankár si pri oboch inkasovaných góloch, strele Róberta Matejova z hranice šestnástky v prvom polčase aj pri penalte Olivera Podhorína v tom druhom siahol na loptu, ale nedokázal ju vytlačiť mimo bránky: „Niekedy sa lopty stačí lopty len trochu dotknúť prstami a ide preč. My sme momentálne v takej situácii, že to vždy skončí v bránke.“ VIDEO: Zostrih zápasu FC Košice - MFK Skalica

Krutý výsledok Už po necelej pol minúte zápasu zakrútil košický Michal Faško loptu spoza šestnástky a výborným zákrokom sa vyznamenal hosťujúci brankár Martin Junas. Táto situácia akoby predznamenala vývoj zápasu. „Skalica bola v prvom polčase raz či dvakrát pri našej bránke a dala nám gól. Aj druhý gól v druhom polčase sme dostali po ich po ich ojedinelej šanci. My sme to tam dobýjali. Škoda toho, že mi Juny hneď v prvej minúte chytil tú strelu. Možno by ten zápas bol iný. V prvom aj v druhom polčase sme mali veľa šancí, ale náš gól prišiel už neskoro. Výsledok je krutý,“ rovnako sklamane ako Kira hodnotil zápas Michal Faško.

Kozák verí v spravodlivosť futbalu Faško okrem prvej minúty mal ešte niekoľko šancí a v druhom polčase po ďalšej dobrej strele spoza šestnástky trafil tyčku súperovej bránky. „Ide to ruka v ruke aj s psychikou. Niekedy na to možno príliš tlačíme, aj ja. Dnes som sa dostal možno do najviac šancí odkedy som v Košiciach. Nepomáham tímu tým, čím by som mal. Tie výkony nie sú zlé, ale potrebujeme góly a tie nedávame. Je to aj moja vizitka,“ priznal Faško, ktorý verí, že zlepšujúce sa výkony nakoniec priklonia šťastie na košickú stranu.

Fotka zo zápasu FC Košice - MFK Skalica. (Autor: Facebook FC Košice - oficiálna stránka )

Aj podľa trénera Jána Kozáka ml. odohrali Košice ďalší smolný zápas. „Boli sme lepším mužstvom. Súper mal dve tri šance, dal dva góly, my sme mali množstvo šancí a nepresadili sa. Chlapcom nemôžem veľa vyčítať. Išli na doraz, vypracovali si veľa príležitostí. Ale keď nedáte góly, tak prehráte,“ hodnotil Kozák ml., ktorý verí v silu svojho mužstva aj v to, že body potrebné na záchranu prídu: „Po takýchto výkonoch už to musíme otočiť. Musíme sa ďalej pokúšať o šťastie. Futbal je spravodlivý a ja verím, že sa to otočí.

Spokojnosť len s troma bodmi „My dnes môžeme byť spokojní len s tromi bodmi a obetavým výkonom mužstva. Po hernej stránke sme toho dnes ukázali veľmi málo. Boli sme efektívni, z dvoch šancí sme dali dva góly. Súper mal nespočetne veľa šancí. Pre nás veľmi dôležité tri body, ale dovolím si tvrdiť, že dnes prehralo lepšie mužstvo,“ priznal po zápase skalický kormidelní Pavol Majerník. O osude zápasu rozhodla takmer stopercentná efektivita Skaličanov, ktorý vyťažili z minima maximum. „Minulé zápasy sme mali šance a nepremieňali ich, aj tu v Košiciach, a odchádzali sme bez bodov. Dnes sme boli efektívni a máme tri body. Košice na nás od prvej minúty vytvorili tlak. Hovoril som chlapcom v kabíne, že najdôležitejšie to bude vydržať na nulu bez inkasovaného gólu a keď strelíme gól, tak to budeme my, kto bude na koni.“ povedal o zápase obranca Oliver Podhorín.

Nemalý podiel na skalickom víťazstve okrem efektivity má aj brankár Martin Junas, ktorý predviedol niekoľko veľmi dobrých zákrokov: „Počítal som s tým, že dnes budem mať viac práce ako inokedy. Prišli sme k súperovi, ktorý musí tvoriť. Oni naháňajú nás, nie my ich. Z toho to vyplývalo, takže som čakal takýto priebeh. Vyhrali sme a budeme mať príjemnú dlhú cestu domov.“

Fotka zo zápasu FC Košice - MFK Skalica. (Autor: Facebook FC Košice - oficiálna stránka )

V tabuľke sa vyjasnilo Víťazstvo Skaličanov v Košiciach a Michalovčanov v Banskej Bystrici spolu s prehrou Zlatých Moraviec v Trenčíne trochu vyjasnilo tabuľku nadstavbovej skupiny o udržanie sa po odohratí polovice zápasov. Michalovčania sa bodovo dotiahli na Košice, ktoré vďaka horšiemu skóre klesli na barážovú priečku, Zlaté Moravce sú definitívne vypadávajúcim tímom a len krôčik delí od definitívnej záchrany Skaličanov. „Neriešime to. Čaká nás ďalší zápas, ktorý možno bude ešte ťažší. Na konci uvidíme ako to dopadne,“ myslí si Junas.

Tréner Majerník si je vedomý, že víťazstvom v Košiciach jeho mužstvo možno definitívne odvrátilo hrozbu umiestnenia sa na barážovej priečke: „Sme si vedomí situácie v tabuľke a vedeli sme, že ak zvládneme tento zápas, tak bude situácia pre nás dobrá. Trochu to zase skomplikovali Michalovce. Sme radi za každé tri body, ale zápasov je ešte veľa a na každý jeden sa musíme pripraviť a hlavne musíme predviesť úplne iný výkon ako tu v Košiciach“. Košičania sa po dvoch domácich prehrách dostali ešte pod väčší tlak. Na jar vzkriesené Michalovce už zmazali ich náskok, ktorý bol v jednej chvíli už deväť bodov a päť kôl pred koncom ligy sa nováčik ocitol na barážovej priečke. „My sme pod tlakom stále. Keď zle začnete sezónu, tak to jednoducho tlačíte pred sebou. Ja som už dávnejšie hovoril, že aj Michalovce začnú vyhrávať, čo sa potvrdilo. Rozdáme si to s nimi. Ja stále verím, že máme väčšiu kvalitu a že to zvládneme,“ povedal o novej situácii svojho tímu tréner Kozák.

Tabuľka Niké ligy - o udržanie sa