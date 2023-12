Okrem súpera zvádzali boj aj s terénom. Boli sme lepší ako DAC, myslí si Polievka

"Chceli sme si to s Dunajskostredčanmi rozdať a to sa aj podarilo. Sme nadmieru spokojní s tým, ako sme hrali, len ma mrzí výsledok. Dovolím si tvrdiť, že dnes sme mali vyhrať, lebo sme boli lepší ako Dunajská Streda.

"Ihriská sú také, aké sú. Je zima. Všetci majú rovnaké podmienky, ale tie nie sú na Slovensku vhodné, aby sme mohli hrať aj 16. decembra. Je to vidieť aj v Česku.

Často sa porovnáva česká liga so slovenskou, že je lepšia a tam dnes odložili niekoľko zápasov. Bolo by dobré, ak by sa nad tým niekto zamyslel, kompetentní si sadli k tomu a porozprávali sa. Je to na škodu futbalu.

Na zápas s Dunajskou Stredou prišlo tristo ľudí a ja tých ostatných chápem, že si radšej futbal pozrú doma v teple. My sme profesionáli, hrať budeme ak nám to nakážu, hoci tiež by sme boli radi, ak by sa aj nám vyšlo trochu v ústrety. Zdravie je prvoradé."