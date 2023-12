V Bystrici sa zrodila bezgólová remíza. Dunajská Streda ťahá sériu bez prehry

Mário Auxt, tréner B. Bystrice: "Zápas sa hral na ťažkom teréne, ale oba tímy sa snažili hrať kombinačne, snažili sa hrať futbal. To bolo pozitívne. Bolo tam však aj viac taktického vyčkávania, z toho vyplynulo menej šancí na góly. Moji zverenci pristúpili k tomuto zápasu zodpovedne, išli na sto percent, vyrovnali sa s podmienkami i s dobrým súperom. Chýbali iba góly. Remíza je podľa mňa spravodlivá."

Xisco Muňoz, tréner Dunajskej Stredy: "Bol to dobrý zápas z oboch strán, nechýbala mu intenzita, takisto šance na jednej i druhej strane. Pri troške šťastia mohli padnúť nejaké góly. My si uvedomujeme, že na sebe potrebujeme ďalej pracovať. Hrali sme proti kvalitnému súperovi, ktorý vie, čo chce hrať. Má dvoch veľmi dobrých útočníkov. Zamerali sme sa na silné stránky domáceho celku. Bystričania majú dobrý prechod do útoku i samotný útok. Nechceli sme, aby sa dostávali často pred našu bránku. Som rád za výkon, ktorí moji zverenci na ihrisku podali. Vieme, kde potrebujeme ešte zapracovať. Hralo sa v ťažkých podmienkach. Bolo tu náročné hrať kvalitný futbal, ale išli sme na sto percent. Pozitívom je, že sme uhrali vzadu druhý zápas po sebe nulu."