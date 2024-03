Hrdinom Atletica sa stal brankár Oblak. Chytiť penaltu? Nie je to ľahké, reagoval

MADRID. Futbalisti Atletica Madrid v stredajšej odvete zmazali dvojgólový náskok Interu Miláno a po postupe do štvrťfinále Ligy majstrov si udržali šancu na to, že v prebiehajúcej sezóne môžu získať aspoň jednu trofej. Milánčania nenadviazali na skvelú formu, prišli o trinásťzápasovú víťaznú sériu v roku 2024 a v riadnom hracom čase prehrali prvýkrát od 27. septembra. "Nerazzurri" v prvom stretnutí pred troma týždňami dominovali, ale napriek množstvu šancí si do odvety na Estadio Metropolitano priniesli iba jednogólový náskok. Ten v stredu znásobil Federico Dimarco, ktorý poslal hostí do vedenia v 33. minúte.

No už o dve vyrovnal Antoine Griezmann a v 87. minúte zariadil predĺženie striedajúci Memphis Depay. Nakoniec rozhodol jedenástkový rozstrel, v ktorom vyhralo Atletico 3:2. Oblak vychytal Sancheza a Klaasena "Myslím si, že penalty sú lotéria a dnes som našťastie zastavil dve," povedal hrdina rozstrelu Jan Oblak. Slovinský brankár Atletica chytil pokusy Alexisa Sancheza i Davyho Klaasena a kanonier Lautaro Martinez v piatej sérii prestrelil. "Nie je ľahké chytiť penaltu. Niekedy to zvonku vyzerá jednoducho, ale nie je to tak. Som veľmi šťastný za tím, pretože sme odohrali skvelý zápas. Hrali sme dobre. V poslednom období sme neboli v dobrej forme, no ukázali sme, že sa vieme zdvihnúť," pokračoval.

Atletico pred odvetou vyhralo z ôsmich zápasov vo všetkých súťažiach iba dve. V Kráľovskom pohári vypadlo v semifinále s Athleticom Bilbao a v lige stráca zo štvrtého miesta na vedúci Real až 14 bodov. Reálnu šancu na zisk trofeje tak má už len v LM. Inter prišiel do odvety v úplne opačnej fazóne. V roku 2024 vyhral všetkých 13 zápasov a poslednú prehru v riadnom hracom čase zaznamenal 27. septembra doma so Sassuolom. Odvtedy prehral už len raz v osemfinále domáceho pohára s Bolognou 1:2 po predĺžení.

I keď sa Atleticu v posledných týždňoch nedarilo, stále sa mohlo spoľahnúť na domáce prostredie, v ktorom sú jeho výkony diametrálne odlišné. Na Estadio Metropolitano totiž v tejto sezóne prehralo iba spomínaný pohárový duel s Bilbaom a vyhralo 19 z 21 zápasov. Madridčania išli za víťazstvom aj v stredajšom vyrovnanom stretnutí a smerom dopredu boli o čosi nebezpečnejší. Rozhodnúť mohli ešte pred predĺžením, no Rodrigo Riquelme v nadstavenom čase minul. Pred ním však spálili veľké šance aj hosťujúci Marcus Thuram a Nicolo Barella. "Je to úžasné. Som rád za hráčov aj fanúšikov. Opäť sme medzi najlepšími ôsmimi tímami Európy. To hovorí veľa o tomto klube," radoval sa tréner Diego Simeone, ktorého zverenci neprehrali už sedemnásty domáci zápas v sérii vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov. Inzaghi: Mali sme si udržať náskok Víťazná séria Interu sa naopak skončila a v tíme zavládlo sklamanie. "Je to ťažké, naozaj ťažké, pretože sme v zápase mali dobré šance, aby sme dali o gól viac. No bol to tvrdý boj a na konci mali oni o čosi viac šťastia," povedal pre AFP brankár Yann Sommer.