Saka rozhodol šláger. Je naivné myslieť si, že bojujeme o titul, vraví Klopp

"Celý čas som to trénoval. Neviem, či sa mi pred penaltou snažili dostať do hlavy, ale ja som sa naplno sústredil na to, čo chcem urobiť. Ostal som pri tom a som šťastný, že to vyšlo," citovala Saku agentúra AP.

Arteta mu doprial potlesk

Podľa špecializovaného portálu SofaScore bol najlepší hráč zápasu a ako jediný dostal známku vyššiu než osem (8,1). Tréner Mikel Arteta mu doprial potlesk tribún, keď ho vystriedal vo štvrtej minúte nadstaveného času.

Kormidelník Arsenalu si spomenul aj na rasistické narážky, ktorým Saka čelil po neúspechu v penaltovom rozstrele na ME.

"Patrí mu poďakovanie za to, ako prehovoril do dnešného zápasu, zvlášť po tom, čo sa stalo na ME. Vtedy to bola pre neho náročná situácia a rovnako tak aj nasledujúce dni. Veľa sa naučil a zocelilo ho to.