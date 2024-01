Arsenal sa zmieta v kríze. Arteta po vypadnutí s Liverpoolom: Ide o psychologický problém

Arsenal súpera prestrieľal, no nestačilo to

Z nedeľňajšieho šlágra FA Cupu vyšli víťazne hráči Liverpoolu, hoci v prvom polčase bol lepší ich súper. Arsenal prestrieľal hostí 13:2, no svoje veľké šance nepremenil a raz trafil aj do žrde.

"Každý tím si prejde zložitým obdobím a nás to zastihlo teraz. Viem, že títo hráči nezabudli hrať futbal a stopercentne za nimi stojím. Herne to nie je zlé, ide o to vymaniť sa z výsledkovej krízy a hodiť za hlavu to, čo už nemôžeme zmeniť," citovali britské médiá Artetu.

Liverpool sa vyrovnal s absenciou Salaha

Liverpool sa na Emirates Stadium vyrovnal s absenciou Mohameda Salaha, ktorý sa pripojil k národnému tímu pred blížiacim sa Africkým pohárom národov.

Egyptský útočník môže chýbať "The Reds" vyše mesiaca v prípade, že sa Egyptu bude na africkom šampionáte dariť. Pre chorobu chýbal hosťom aj stopér Virgil Van Dijk.