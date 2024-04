City má šancu aspoň na double. Guardiola však kritizuje program: Nie je to normálne

Guardiola: Nechápem, ako sme to prežili

LONDÝN. Futbalisti Manchestru City sa po vypadnutí vo štvrťfinále Ligy majstrov udržali v hre o zisk double. Citizens v sobotu zdolali Chelsea 1:0 a postúpili do finále anglického FA Cupu.

"Je neprijateľné, aby sme hrali v sobotu. Je to nemožné a pre zdravie hráčov to nie je normálne. Odohrali sme 120 minút s Realom. Boli v tom emócie a spôsob, akým sme prehrali, nebol príjemný. Nechápem, ako sme tento zápas prežili. Odohrali sme výnimočný zápas," uviedol Guardiola pre britský Sky Sports po postupe do finále prestížneho pohára.